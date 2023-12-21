СМИ: стрелок, открывший огонь в центре Праги, погиб

В настоящее время проходит эвакуация из здания высшего учебного заведения.

«Нападавший покончил с собой», - объявил мэр Праги Богуслав Свобода.

Полиция уже приступила к осмотру всех помещений. По предварительным данным, несколько человек стали жертвами стрелка, их точное число пока не называется.

По данным издания, речь может идти о нескольких погибших и десятках раненых.

Ранее стало известно, что в центре Праги произошла стрельба, есть погибшие, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

