СМИ: стрелок, открывший огонь в центре Праги, погиб
Стрелок, открывший огонь на поражение на факультете искусств в Карловом университете в Праге, погиб. Об этом сообщает чешское издание IDNES.cz.
В настоящее время проходит эвакуация из здания высшего учебного заведения.
«Нападавший покончил с собой», - объявил мэр Праги Богуслав Свобода.
Полиция уже приступила к осмотру всех помещений. По предварительным данным, несколько человек стали жертвами стрелка, их точное число пока не называется.
По данным издания, речь может идти о нескольких погибших и десятках раненых.
Ранее стало известно, что в центре Праги произошла стрельба, есть погибшие, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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