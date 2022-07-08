СМИ: страны G20 не будут подчиняться Западу во главе с США
G20 («Большая двадцатка») не представляет из себя объединение государств, готовых прислушиваться к Западу во главе с США, сообщает Global Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Института международных отношений КНР Ян Сю.
Как пишет китайское издание, в G20 входят многие развивающиеся страны, «которые не пляшут под дудку Вашингтона». Как следует из статьи, США стоит отказаться от фантазий превратить проходящую в Индонезии встречу глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» в антироссийскую и антикитайскую платформу, как они это сделали с G7.
Сю отмечает, что страны, входящие в G20, заинтересованы обсудить такие проблемы, как экономическая нестабильность и продовольственный кризис, а не пытаться разделить мир, создавая новые геополитические конфликты.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с Лавровым на полях встречи глав МИД G20, которая состоится 7–8 июля на индонезийском острове Бали, не планируются.
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