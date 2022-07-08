СМИ: страны G20 не будут подчиняться Западу во главе с США

Как пишет китайское издание, в G20 входят многие развивающиеся страны, «которые не пляшут под дудку Вашингтона». Как следует из статьи, США стоит отказаться от фантазий превратить проходящую в Индонезии встречу глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» в антироссийскую и антикитайскую платформу, как они это сделали с G7.

Сю отмечает, что страны, входящие в G20, заинтересованы обсудить такие проблемы, как экономическая нестабильность и продовольственный кризис, а не пытаться разделить мир, создавая новые геополитические конфликты.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с Лавровым на полях встречи глав МИД G20, которая состоится 7–8 июля на индонезийском острове Бали, не планируются.

