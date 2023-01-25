СМИ: США потребовали от Зеленского сменить тактику боя
Западные страны выразили недовольство неудачами вооруженных сил Украины в Артемовске и потребовал от главы государства Владимира Зеленского сменить тактику ведения боевых действий, сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Американские и западные официальные лица призывают Украину сместить акцент с жестоких многомесячных боев в восточном городе Артемовск и вместо этого отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны», — говорится в сообщении телеканала.
Западные чиновники потребовали воспользоваться «новой военной техникой на миллиарды долларов» которые поставили Киеву союзники. При этом Зеленский не согласен с требованиями Запада, отмечает CNN.
Требование сенатора-республиканца Линдси Грэма к Белому дому поставить Киеву американские танки звучит как публичное признание конгресса США в том, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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