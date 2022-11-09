СМИ: США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Москвой

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского об условиях переговоров с Москвой напрямую связано с подталкиванием к этому со стороны Вашингтона, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

Песков заявил об отсутствии возможности продолжить переговоры с Украиной

Ранее Владимир Зеленский заявил, что для вступления в диалог России следует восстановить территориальную целостность Украины, возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «это не повторится».

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «отлично подошло бы быть актёром театра абсурда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраинаВладимир Зеленский
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