СМИ: США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Москвой

Ранее Владимир Зеленский заявил, что для вступления в диалог России следует восстановить территориальную целостность Украины, возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «это не повторится».

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «отлично подошло бы быть актёром театра абсурда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

