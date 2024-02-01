СМИ: США подарили Греции гнилую военную технику

По данным издания, потребуются сотни миллионов евро, чтобы привести ее в рабочее состояние. Известно, что два C-130 находятся в аварийном состоянии в Неваде.

Отмечается, что необходимо вложить свыше 110 миллионов евро, чтобы самолеты снова могли летать.

Ранее Госдеп одобрил возможную продажу истребителей Турции и Греции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

