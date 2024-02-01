СМИ: США подарили Греции гнилую военную технику
1 февраля 202400:41
Военная техника, которую США планируют бесплатно передать Афинам из избыточных запасов, является металлоломом, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую газету «Демократия».
По данным издания, потребуются сотни миллионов евро, чтобы привести ее в рабочее состояние. Известно, что два C-130 находятся в аварийном состоянии в Неваде.
Отмечается, что необходимо вложить свыше 110 миллионов евро, чтобы самолеты снова могли летать.
Ранее Госдеп одобрил возможную продажу истребителей Турции и Греции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru