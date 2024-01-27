Госдеп одобрил возможную продажу истребителей Турции и Греции

Ориентировочная стоимость воздушных судов и оборудования составляет $23 миллиарда. Отмечается, что Анкара запросила сорок новых F-16, модернизацию 79 стоящих на вооружении самолетов, оборудование, навигационные системы, вооружения, боеприпасы, ракеты, запчасти, а также наземные терминалы и системы для тренировок.

Кроме того, Госдеп одобрил возможную военную продажу Греции самолетов F-35 и необходимого оборудования на сумму около $8,6 миллиарда. В запросе Афин указаны до 40 истребителей, двигатели, запчасти, коммуникационное оборудование и системы логистики, обучения, поддержки.

Ранее Госдепартамент одобрил возможную продажу оборудования для систем связи и техническую поддержку Тайваню на сумму $300 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

