Госдеп одобрил возможную продажу истребителей Турции и Греции
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к самолетам. Об этом сообщили в Пентагоне.
Ориентировочная стоимость воздушных судов и оборудования составляет $23 миллиарда. Отмечается, что Анкара запросила сорок новых F-16, модернизацию 79 стоящих на вооружении самолетов, оборудование, навигационные системы, вооружения, боеприпасы, ракеты, запчасти, а также наземные терминалы и системы для тренировок.
Кроме того, Госдеп одобрил возможную военную продажу Греции самолетов F-35 и необходимого оборудования на сумму около $8,6 миллиарда. В запросе Афин указаны до 40 истребителей, двигатели, запчасти, коммуникационное оборудование и системы логистики, обучения, поддержки.
Ранее Госдепартамент одобрил возможную продажу оборудования для систем связи и техническую поддержку Тайваню на сумму $300 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru