СМИ: США передадут Тайваню оружие на $500 млн
США готовятся направить Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным агентства, Тайбэй получит «вооружения или вспомогательное оборудование» из уже имеющихся запасов Соединенных Штатов. Какое именно оружие будет включено в пакет помощи, не уточняется.
Bloomberg отмечает, что ускоренная процедура передачи оборудования, позволяющая передавать помощь союзникам из своих запасов без заключения контрактов на производство оружия, используется Вашингтоном для поставок вооружения Украине. В отношении Тайваня этот механизм ранее не применялся.
Ранее отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис предположил, что в случае начала вторжения на Тайвань китайская армия блокирует остров, после чего совершит ракетный удар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru