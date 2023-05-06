СМИ: США передадут Тайваню оружие на $500 млн

По данным агентства, Тайбэй получит «вооружения или вспомогательное оборудование» из уже имеющихся запасов Соединенных Штатов. Какое именно оружие будет включено в пакет помощи, не уточняется.

Bloomberg отмечает, что ускоренная процедура передачи оборудования, позволяющая передавать помощь союзникам из своих запасов без заключения контрактов на производство оружия, используется Вашингтоном для поставок вооружения Украине. В отношении Тайваня этот механизм ранее не применялся.

Ранее отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис предположил, что в случае начала вторжения на Тайвань китайская армия блокирует остров, после чего совершит ракетный удар.

