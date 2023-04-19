Спецпредставитель КНР: Военная операция в отношении Тайваня – законная опция Пекина
Военная операция в отношении Тайваня – это законная опция Пекина. Такое заявление сделал спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в интервью ТАСС.
Он отметил, что тайваньский вопрос не является дипломатическим, а также не касается внешних сил. По словам Лю Сяомина, тайваньский вопрос – это исключительно внутреннее дело Китая.
Ранее эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что если КНР начнет решать вопросы Тайваня силой, то США ничем не смогут помочь острову. По его словам, гиперзвуковыми ракетами Китай может потопить авианосные ударные группы США, которые они направят в случае конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru