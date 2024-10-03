СМИ: США не пытаются убедить Израиль воздержаться от ответных ударов по Ирану
3 октября 202400:02
Американские официальные лица в частном порядке не пытаются убедить Израиль воздержаться от ответных мер против Ирана после ракетной атаки 1 октября, сообщает CNN.
Администрация президента Джо Байдена считает маловероятным, что Израиль нанесет удар по ядерным объектам Ирана. Кроме того, Израиль до сих пор не принял решения в связи с праздником Рош ха-Шана.
Также стало известно, что американский лидер высказался против возможности ударов Израиля по ядерным объектам в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru