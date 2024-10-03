СМИ: США не пытаются убедить Израиль воздержаться от ответных ударов по Ирану

Администрация президента Джо Байдена считает маловероятным, что Израиль нанесет удар по ядерным объектам Ирана. Кроме того, Израиль до сих пор не принял решения в связи с праздником Рош ха-Шана.

Также стало известно, что американский лидер высказался против возможности ударов Израиля по ядерным объектам в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

