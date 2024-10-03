СМИ: США не пытаются убедить Израиль воздержаться от ответных ударов по Ирану

Американские официальные лица в частном порядке не пытаются убедить Израиль воздержаться от ответных мер против Ирана после ракетной атаки 1 октября, сообщает CNN.

Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль

Администрация президента Джо Байдена считает маловероятным, что Израиль нанесет удар по ядерным объектам Ирана. Кроме того, Израиль до сих пор не принял решения в связи с праздником Рош ха-Шана.

Также стало известно, что американский лидер высказался против возможности ударов Израиля по ядерным объектам в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ИзраильИран

Горячие новости

Все новости

партнеры