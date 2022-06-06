СМИ: США и Южная Корея провели пуски восьми ракет

США и Южная Корея выполнили тестовые ракетные пуски в ответ на испытания Северной Кореи, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Республики Корея.

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Восемь ракет были пущены по различным целям.

Напомним, КНДР пустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух точек в сторону Японского моря. Военные Южной Кореи в сотрудничестве с США сохраняют оборонную готовность.

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Фото: lockheedmartin.com
ТЕГИ:СШАЮжная КореяКНДР
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