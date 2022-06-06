СМИ: США и Южная Корея провели пуски восьми ракет
6 июня 202202:02
США и Южная Корея выполнили тестовые ракетные пуски в ответ на испытания Северной Кореи, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Республики Корея.
Восемь ракет были пущены по различным целям.
Напомним, КНДР пустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух точек в сторону Японского моря. Военные Южной Кореи в сотрудничестве с США сохраняют оборонную готовность.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru