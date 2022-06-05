Пхеньян запустил восемь баллистических ракет в сторону Японского моря

КНДР пустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух точек в сторону Японского моря, передает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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Запуск был произведен 5 июня из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест.

При этом военные Южной Кореи в сотрудничестве с США сохраняют оборонную готовность.

Ранее стало известно, что власти КНДР провели испытание ракеты, запустив ее в сторону Японского моря.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РакетыКНДР
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