По его словам, США, начиная с 2014 года, не только подталкивали Киев к активной милитаризации, но и направляли в страну военных советников и сотрудников разведслужб для обучения украинских военнослужащих. Как пишет журналист, значительная часть поставленного Киеву оружия попала в распоряжение добровольческих батальонов, интегрированных в систему вооруженных сил.

«Все это похоже на форму де-факто экспансии НАТО без официального членства в альянсе», — отметил Гринвальд.

Он считает, что Вашингтон наращивал военные возможности Украины, чтобы использовать ее как «прокси» для ведения продолжительной борьбы с Москвой.

«Подводя итог, можно сказать, что администрация Байдена <…> рискует столкнуть две мощнейшие ядерные державы в войне», — подчеркнул журналист.

В 2021 году конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин предложила объявить импичмент президенту страны Джо Байдену из-за его сына Хантера. По словам республиканки, американский лидер попустительствовал коррупции и другим тяжким преступлениям, а его сын влиял на политику другого государства и получал подарки от иностранцев в обмен на оказание услуг.

