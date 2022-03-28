СМИ сообщили о реальном отношении Байдена к Украине
Американский президент Джо Байден использует Украину в качестве расходного материала для противостояния с Россией, заявил в своем блоге американский журналист Гленн Гринвальд, сообщает телеканал «360».
По его словам, США, начиная с 2014 года, не только подталкивали Киев к активной милитаризации, но и направляли в страну военных советников и сотрудников разведслужб для обучения украинских военнослужащих. Как пишет журналист, значительная часть поставленного Киеву оружия попала в распоряжение добровольческих батальонов, интегрированных в систему вооруженных сил.
«Все это похоже на форму де-факто экспансии НАТО без официального членства в альянсе», — отметил Гринвальд.
Он считает, что Вашингтон наращивал военные возможности Украины, чтобы использовать ее как «прокси» для ведения продолжительной борьбы с Москвой.
«Подводя итог, можно сказать, что администрация Байдена <…> рискует столкнуть две мощнейшие ядерные державы в войне», — подчеркнул журналист.
В 2021 году конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин предложила объявить импичмент президенту страны Джо Байдену из-за его сына Хантера. По словам республиканки, американский лидер попустительствовал коррупции и другим тяжким преступлениям, а его сын влиял на политику другого государства и получал подарки от иностранцев в обмен на оказание услуг.
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