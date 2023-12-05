СМИ: При ударе по дому в секторе Газа погибли более 30 человек

В результате удара по жилому дому в секторе Газа погибли более тридцати человек, десятки ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник с места происшествия.

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Уточняется, что жилой дом принадлежит семье Абу Месхеб в городе Дейр-эль-Балах - это центр анклава.

Ранее днем Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации в секторе Газа в связи с возобновлением ударов Израиля по южной части Газы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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