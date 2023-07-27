СМИ: президент Нигера смещен в результате переворота
27 июля 202303:02
Президент Нигера Мохамед Базум смещен в результате военного переворота, сообщает Reuters.
В настоящее время границы страны закрыты. Объявлен общенациональный комендантский час.
Кроме того, мятежники объявили о приостановке работы всех учреждений в стране.
Ранее в столице Нигера началась стрельба около офиса президента страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru