СМИ: в столице Нигера началась стрельба около офиса президента страны

По предварительным данным, мятежники начали расстреливать мирную демонстрацию сторонников действующего президента страны, которые собрались в центре столицы с требованием о его освобождении.

Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.

Ранее стало известно, что армия Нигера не поддержала мятеж группы гвардейцев и выдвинула им ультиматум, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

