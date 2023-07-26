СМИ: в столице Нигера началась стрельба около офиса президента страны
В столице Нигера, городе Ниамей, где часть бойцов национальной гвардии заблокировала офис президента страны вместе с главой государства Мохамедом Базумом, началась интенсивная стрельба, сообщает агентство France-Presse.
По предварительным данным, мятежники начали расстреливать мирную демонстрацию сторонников действующего президента страны, которые собрались в центре столицы с требованием о его освобождении.
Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.
Ранее стало известно, что армия Нигера не поддержала мятеж группы гвардейцев и выдвинула им ультиматум, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru