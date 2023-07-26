СМИ: в столице Нигера началась стрельба около офиса президента страны

В столице Нигера, городе Ниамей, где часть бойцов национальной гвардии заблокировала офис президента страны вместе с главой государства Мохамедом Базумом, началась интенсивная стрельба, сообщает агентство France-Presse.

СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников

По предварительным данным, мятежники начали расстреливать мирную демонстрацию сторонников действующего президента страны, которые собрались в центре столицы с требованием о его освобождении.

Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.

Ранее стало известно, что армия Нигера не поддержала мятеж группы гвардейцев и выдвинула им ультиматум, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
ТЕГИ:АфрикаВоенный ПереворотПрезидентСтрельба

Горячие новости

Все новости

партнеры