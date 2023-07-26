СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников

Президент Нигера Мохамед Базум, которого удерживает президентская гвардия, отказался уйти в отставку, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

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Собеседники канала утверждают, что мятежники оказывают давление на главу государства, однако безрезультатно.

«На Базума оказывают давление, чтобы он подписал заявление об отставке, но он отклонил их требование», - заявили источники.

Ранее Вооруженные силы Нигера отказались поддержать мятеж группы гвардейцев, захватившей президентский дворец в столице страны, и заявили о готовности атаковать мятежников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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