СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников
Президент Нигера Мохамед Базум, которого удерживает президентская гвардия, отказался уйти в отставку, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.
Собеседники канала утверждают, что мятежники оказывают давление на главу государства, однако безрезультатно.
«На Базума оказывают давление, чтобы он подписал заявление об отставке, но он отклонил их требование», - заявили источники.
Ранее Вооруженные силы Нигера отказались поддержать мятеж группы гвардейцев, захватившей президентский дворец в столице страны, и заявили о готовности атаковать мятежников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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