СМИ: Президент Ирана предупредил Израиль о «более сильном ответе»

Иранский лидер Масуд Пезешкиан предупредил Израиль о «более сильном ответе», сообщает агентство ISNA.

Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль

Это произойдет в случае эскалации. Президент указал, что ответить пришлось из-за того, что «Израиль стал более агрессивным».

Пезешкиан уточнил, что Тегеран «ни в коем случае не ищет войны» и «стремится к миру и спокойствию».

Ранее стало известно, что президент США высказался против возможности ударов Израиля по ядерным объектам в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильИран

Горячие новости

Все новости

партнеры