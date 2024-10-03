СМИ: Президент Ирана предупредил Израиль о «более сильном ответе»
3 октября 202400:34
Иранский лидер Масуд Пезешкиан предупредил Израиль о «более сильном ответе», сообщает агентство ISNA.
Это произойдет в случае эскалации. Президент указал, что ответить пришлось из-за того, что «Израиль стал более агрессивным».
Пезешкиан уточнил, что Тегеран «ни в коем случае не ищет войны» и «стремится к миру и спокойствию».
Ранее стало известно, что президент США высказался против возможности ударов Израиля по ядерным объектам в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru