СМИ: Байден пытается исключить санкции против «Северного потока - 2»

По данным журнала, госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд представителей администрации Белого дома лично звонили некоторым конгрессменам и призывали их отменить поправки к оборонному бюджету, затрагивающие российский проект.

Таким образом, администрация Байдена пыталась вывести из-под санкций немецкие организации, которые причастны к трубопроводу.

Как отмечает издание, это «разгневало республиканцев в конгрессе».

Напомним, 23 ноября Минфин США объявил о вводе санкций в отношении зарегистрированной на Кипре компании Transadria LTD, которая связана с проектом «Северный поток - 2». Госдеп заявил, что США про должат введение санкций против газопровода «Северный поток - 2».

