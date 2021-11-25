СМИ: Байден пытается исключить санкции против «Северного потока - 2»

Администрация американского президента Джо Байдена добивается исключения из ежегодного оборонного бюджета страны поправок, которые предполагают ограничительные меры против «Северного потока — 2», сообщает RT со ссылкой на Foreign Policy.

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По данным журнала, госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд представителей администрации Белого дома лично звонили некоторым конгрессменам и призывали их отменить поправки к оборонному бюджету, затрагивающие российский проект.

Таким образом, администрация Байдена пыталась вывести из-под санкций немецкие организации, которые причастны к трубопроводу.

Как отмечает издание, это «разгневало республиканцев в конгрессе».

Напомним, 23 ноября Минфин США объявил о вводе санкций в отношении зарегистрированной на Кипре компании Transadria LTD, которая связана с проектом «Северный поток - 2». Госдеп заявил, что США про должат введение санкций против газопровода «Северный поток - 2».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Джо Байден
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