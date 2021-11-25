СМИ: Байден пытается исключить санкции против «Северного потока - 2»
Администрация американского президента Джо Байдена добивается исключения из ежегодного оборонного бюджета страны поправок, которые предполагают ограничительные меры против «Северного потока — 2», сообщает RT со ссылкой на Foreign Policy.
По данным журнала, госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд представителей администрации Белого дома лично звонили некоторым конгрессменам и призывали их отменить поправки к оборонному бюджету, затрагивающие российский проект.
Таким образом, администрация Байдена пыталась вывести из-под санкций немецкие организации, которые причастны к трубопроводу.
Как отмечает издание, это «разгневало республиканцев в конгрессе».
Напомним, 23 ноября Минфин США объявил о вводе санкций в отношении зарегистрированной на Кипре компании Transadria LTD, которая связана с проектом «Северный поток - 2». Госдеп заявил, что США про должат введение санкций против газопровода «Северный поток - 2».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- В ЦРУ пригрозили Москве из-за «гаванского синдрома»
- СМИ: Байден пытается исключить санкции против «Северного потока - 2»
- Метеоролог предупредил о похолодании до -30 градусов в ряде регионов
- СМИ: Google начал переносить свои серверы в Россию
- Минтруд: майские указы будут выполнены до конца 2021 года
- Сотрудников МГУ отстранили от работы за отказ от вакцинации
- В Госдуме призвали журналистов не упоминать должности и звания виновников крупных ДТП
- В Минздраве рассказали подробности о вакцине от COVID-19 для подростков
- Ресторан Моргенштерна закрыли за продажу нелегального алкоголя
- Заведено дело после отравления 27 учеников школы под Брянском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru