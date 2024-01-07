СМИ: Пентагон скрывал от Белого дома госпитализацию Остина

По данным издания, военное ведомство хранило молчание на протяжении трех дней. Информация об Остине в больнице удивила высших должностных лиц, включая советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. В Белом доме не знали о том, что у шефа Минобороны возникли осложнения после медицинской процедуры.

Также в неведении находился и Конгресс США. Парламентарии узнали о ситуации с Остином за 15 минут до публикации Пентагоном официального пресс-релиза.

Министра обороны США доставили в больницу 1 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

