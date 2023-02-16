Байден сделал заявление о сбитых над США неопознанных объектах

Глава Белого дома Джо Байден в телеобращении к нации прокомментировал уничтожение неопознанных летающих объектов над территориями США и Канады, передает РИА Новости.

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Президент заявил об отсутствии связи летающих аппаратов с разведками других стран.

По его словам, в Вашингтоне пока не могут определить принадлежность трех сбитых объектов. Также он исключил связь воздушных аппаратов со шпионскими программами Китая.

Байден сообщил, что поручил своей администрации разработать план действий, если они вновь появятся в небе США. Американские военные продолжат их уничтожать в случае необходимости, подчеркнул глава Белого дома.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал поведение президента в ситуации с неопознанными аэростатами «глобальным позором», сообщает НСН.

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:НЛОСШАДжо Байден
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