СМИ: Пентагон направит Киеву инструкции по применению американского оружия
США должны будут направить Киеву точные инструкции по применению американского оружия для ударов по территории России. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, Пентагон передаст Украине инструкции, в которых объяснит, какие цели ВСУ смогут поражать поставленным США вооружением.
Ранее в американском военном ведомстве подтвердили, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву наносить удары оружием от Соединенных Штатов по территории РФ в ходе контрбатарейной борьбы. При этом осталась неизменной позиция Вашингтона о запрете использования тактических баллистических ракет ATACMS и средств дальнего поражения внутри России.
Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ смогут применять вооружение большой дальности только с помощью космической разведки западных стран, и ответственность за потенциальные удары по РФ понесет НАТО, пишет 360.ru.
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