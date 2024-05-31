СМИ: Пентагон направит Киеву инструкции по применению американского оружия

По данным издания, Пентагон передаст Украине инструкции, в которых объяснит, какие цели ВСУ смогут поражать поставленным США вооружением.

Ранее в американском военном ведомстве подтвердили, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву наносить удары оружием от Соединенных Штатов по территории РФ в ходе контрбатарейной борьбы. При этом осталась неизменной позиция Вашингтона о запрете использования тактических баллистических ракет ATACMS и средств дальнего поражения внутри России.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ смогут применять вооружение большой дальности только с помощью космической разведки западных стран, и ответственность за потенциальные удары по РФ понесет НАТО, пишет 360.ru.

