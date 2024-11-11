СМИ: Новый состав администрации США может быть выгоден Маску

По данным издания, бизнесмен оказал предвыборной компании политика серьезную информационную поддержку в соцсети X, открыто агитировал за республиканца в своих выступлениях, пожертвовал его штабу около 120 миллионов долларов. Ожидается, что Трамп отплатит ответной услугой.

Правительство Трампа может поспособствовать упрощению выхода на рынок беспилотных электромобилей основанной Маском компании Tesla.

Ранее Маск заявил, что в случае назначения на официальный пост в США намерен улучшить эффективность правительства страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

