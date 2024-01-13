СМИ: Нацгвардия Техаса захватила часть границы США и Мексики
Национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы между США и Мексикой и запретила доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Об этом сообщает телеканал CBS.
По данным СМИ, речь идет о приграничном городе Игл-Пасс, куда обычно попадают нелегально пересекающие реку Рио-Гранде на границе мигранты. Нацгвардейцы захватили парк Шелби, в котором пограничники содержали мигрантов перед транспортировкой для оформления, и запретили катерам федеральной службы патрулировать этот район.
«Они отказывают агентам пограничного патруля во въезде для выполнения наших обязанностей», — рассказал CBS источник.
В связи с этой ситуацией американский минюст обратился в Верховный суд США, указав, что власти Техаса использовали нацгвардию для блокировки доступа федеральных ведомств примерно к 4 км границы с Мексикой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru