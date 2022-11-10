Генсек НАТО заявил о крупнейших мировых киберучениях в Эстонии

По словам генсека, участники учений будут практиковаться в противостоянии различным кибератакам. Столтенберг добавил, что НАТО и ЕС связывает близкое сотрудничество в вопросах кибербезопасности.

Генсек НАТО отметил, что угроза кибербезопасности нарастает, и подчеркнул важность обязательства Североатлантического альянса по киберзащите.

Ранее в Microsoft заявили о «российской» киберугрозе, цель которой — НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

