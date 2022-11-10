Генсек НАТО заявил о крупнейших мировых киберучениях в Эстонии
В ноябре текущего года в Эстонии планируется проведение самых крупных в мире киберучений Cyber Coalition. В них примут участие свыше сорока стран-членов НАТО и союзников Североатлантического альянса. О грядущем мероприятии сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его заявление размещено на портале НАТО.
По словам генсека, участники учений будут практиковаться в противостоянии различным кибератакам. Столтенберг добавил, что НАТО и ЕС связывает близкое сотрудничество в вопросах кибербезопасности.
Генсек НАТО отметил, что угроза кибербезопасности нарастает, и подчеркнул важность обязательства Североатлантического альянса по киберзащите.
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