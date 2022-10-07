СМИ: На Запорожскую АЭС прибыла новая усиленная группа МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла первая смена работников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей организации.

В Запорожье заявили о невозможности запустить блоки ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС прибыла новая усиленная группа экспертов МАГАТЭ по безопасности.

Руководитель МАГАТЭ также подчеркнул, что сотрудники агентства продолжат выполнять свою миссию и будут поддерживать после согласования зону ядерной защиты и безопасности вокруг атомной электростанции.

Ранее экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов предрек России гигантские траты на Запорожскую АЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьМАГАТЭАЭС
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