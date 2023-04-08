СМИ: Осенью 2022 года ВСУ попытались захватить ЗАЭС

Украинские военные в октябре прошлого года предприняли неудачную попытку захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Times.

Запорожскую АЭС назвали важным трофеем для украинской армии

По данным газеты, в операции участвовали около 600 военнослужащих из элитных подразделений, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами. ВСУ должны были начать штурм ЗАЭС, чтобы отбить станцию, контролируемую российскими военными.

Times отмечает, что Киев ранее не признавал факта атаки на АЭС. Об операции рассказали ее участники, в том числе из состава военной разведки и военно-морского флота. По словам одного из офицеров, у Запорожской АЭС организована «плотная оборона».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУУкраинаАЭС

Горячие новости

Все новости

партнеры