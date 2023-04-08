СМИ: Осенью 2022 года ВСУ попытались захватить ЗАЭС
Украинские военные в октябре прошлого года предприняли неудачную попытку захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Times.
По данным газеты, в операции участвовали около 600 военнослужащих из элитных подразделений, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами. ВСУ должны были начать штурм ЗАЭС, чтобы отбить станцию, контролируемую российскими военными.
Times отмечает, что Киев ранее не признавал факта атаки на АЭС. Об операции рассказали ее участники, в том числе из состава военной разведки и военно-морского флота. По словам одного из офицеров, у Запорожской АЭС организована «плотная оборона».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- СМИ: Осенью 2022 года ВСУ попытались захватить ЗАЭС
- В бундестаге уличили Шольца в обмане о поставках танков ВСУ
- Армия Китая проведет военные учения в акваториях вокруг Тайваня
- Следком проводит обыски в 13 барах в центре Петербурга
- Защита Треповой не стала обжаловать решение об аресте по делу о теракте
- СМИ: США не пересмотрели отношения с Саудовской Аравией
- Блинкен исключил переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной
- Чад объявил о высылке посла Германии из страны
- СМИ сообщили об утечке новой партии секретных документов США по Украине
- Зеленский назвал «возвращение» Крыма под контроль Киева «безальтернативным вариантом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru