СМИ: Осенью 2022 года ВСУ попытались захватить ЗАЭС

По данным газеты, в операции участвовали около 600 военнослужащих из элитных подразделений, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами. ВСУ должны были начать штурм ЗАЭС, чтобы отбить станцию, контролируемую российскими военными.

Times отмечает, что Киев ранее не признавал факта атаки на АЭС. Об операции рассказали ее участники, в том числе из состава военной разведки и военно-морского флота. По словам одного из офицеров, у Запорожской АЭС организована «плотная оборона».

