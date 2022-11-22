СМИ: В России начали продавать Windows для разработчиков обычным пользователям

Отмечается, что такое ПО было обнаружено в «Ситилинке», DNS, на Wildberries и «Яндекс.Маркете». Так, речь идет о OEM-версии (original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования), которая официально предназначена только для тех, кто занимается сборкой компьютеров.

Как рассказал изданию главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов, если подобные лицензии приобретает не сборщик ПК, то формально это нарушает разрешенные пределы использования. По его словам, такие действия несут риски обвинения по статье 146 УК (Нарушение авторских и смежных прав – ред. НСН).

