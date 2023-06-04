СМИ: китайский корабль едва не столкнулся с эсминцем ВМС США
4 июня 202305:18
Появилось видео, на котором видно сближение военного корабля КНР и эсминца ВМС США, сообщает РИА Новости.
Инцидент, в ходе которого едва не произошло столкновение, произошел в Тайваньском проливе. Китайский корабль набрав большую скорость, сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров.
Американскому кораблю пришлось изменить курс и сбавить скорость.
Ранее в Пентагоне пожаловались на отказ Китая «отвечать на звонки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru