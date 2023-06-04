СМИ: китайский корабль едва не столкнулся с эсминцем ВМС США

Инцидент, в ходе которого едва не произошло столкновение, произошел в Тайваньском проливе. Китайский корабль набрав большую скорость, сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров.

Американскому кораблю пришлось изменить курс и сбавить скорость.

Ранее в Пентагоне пожаловались на отказ Китая «отвечать на звонки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

