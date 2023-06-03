В Пентагоне пожаловались на отказ Китая «отвечать на звонки»
Китай «не отвечает на звонки» США относительно вопроса выработки соглашения по контролю над вооружениями. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на площадке форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Министр указал, что Вашингтон «очень серьезно» относится к теме контроля над вооружениями.
«Что касается конкретных контактов с КНР ... то эту тему необходимо обсуждать. Как только (в КНР) ответят на наш телефонный звонок, мы это сделаем», —цитирует Остина РИА Новости.
Ранее стало известно, что Пекин отклонил предложение американской стороны о проведении встречи Остина и министра обороны Китая Ли Шанфу на форуме в Сингапуре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru