Бой Су-30СМ и Ми-8 с катерами ВСУ за Крымский мост попал на видео
Российский истребитель Су-30 и вертолет Ми-8 вступили в бой с новейшими украинскими безэкипажными катерами, которые пытались атаковать Крымский мост, сообщает «Лента.ру».
Он попал на видео, которое было снято с безэкипажных катеров ВСУ. Сначала в тепловизионный прицел попадает Ми-8. Он отстреливает тепловые ловушки. Катера безуспешно пытаются поразить его пулеметным и ракетным огнем. Затем в кадре появляется Су-30СМ, который выдал очередь из авиационной пушки. Атака была отражена.
Всего российские войска уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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