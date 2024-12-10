Бой Су-30СМ и Ми-8 с катерами ВСУ за Крымский мост попал на видео

Российский истребитель Су-30 и вертолет Ми-8 вступили в бой с новейшими украинскими безэкипажными катерами, которые пытались атаковать Крымский мост, сообщает «Лента.ру».

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Он попал на видео, которое было снято с безэкипажных катеров ВСУ. Сначала в тепловизионный прицел попадает Ми-8. Он отстреливает тепловые ловушки. Катера безуспешно пытаются поразить его пулеметным и ракетным огнем. Затем в кадре появляется Су-30СМ, который выдал очередь из авиационной пушки. Атака была отражена.

Всего российские войска уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУКрымский Мост

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