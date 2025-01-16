СМИ: Канада может ввести пошлины как ответ Трампу

Власти Канады могут ввести пошлины на товары из США на 105 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

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Это произойдет, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп решит обложить пошлинами канадскую продукцию.

Оттава уже составила предварительный список из произведенных в США товаров. Впоследствии Канада может добавить дополнительные сборы в зависимости от действий Вашингтона.

Ответ Канады будет зависеть от того, какие именно пошлины решит ввести Трамп после инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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