СМИ: Канада может ввести пошлины как ответ Трампу

Это произойдет, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп решит обложить пошлинами канадскую продукцию.

Оттава уже составила предварительный список из произведенных в США товаров. Впоследствии Канада может добавить дополнительные сборы в зависимости от действий Вашингтона.

Ответ Канады будет зависеть от того, какие именно пошлины решит ввести Трамп после инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

