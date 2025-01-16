СМИ: Канада может ввести пошлины как ответ Трампу
16 января 202506:34
Власти Канады могут ввести пошлины на товары из США на 105 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.
Это произойдет, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп решит обложить пошлинами канадскую продукцию.
Оттава уже составила предварительный список из произведенных в США товаров. Впоследствии Канада может добавить дополнительные сборы в зависимости от действий Вашингтона.
Ответ Канады будет зависеть от того, какие именно пошлины решит ввести Трамп после инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru