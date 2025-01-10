Трюдо в шутку предложил Трампу обменять Канаду на штат США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу MSNBC News заявил, что в шутку предложил избранному президенту США Дональду Трампу обменять Канаду на один из американских штатов.
По словам политика, это произошло в ноябре 2024 года. В ходе встречи в резиденции Трампа Мар-а-Лаго он сказал, что можно рассмотреть «обмен некоторых частей Канады на Вермонт или Калифорнию».
«Трамп тут же отметил, что это не так уж забавно, и мы перешли к другому разговору», - рассказал Трюдо.
Канадский премьер также добавил, что в случае введения Вашингтоном пошлин на товары из Канады, Оттава будет вынуждена «решительно ответить».
Ранее Трюдо в соцсети X написал, что Канада «чёрта с два станет частью Соединённых Штатов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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