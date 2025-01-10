Трюдо в шутку предложил Трампу обменять Канаду на штат США

По словам политика, это произошло в ноябре 2024 года. В ходе встречи в резиденции Трампа Мар-а-Лаго он сказал, что можно рассмотреть «обмен некоторых частей Канады на Вермонт или Калифорнию».

«Трамп тут же отметил, что это не так уж забавно, и мы перешли к другому разговору», - рассказал Трюдо.

Канадский премьер также добавил, что в случае введения Вашингтоном пошлин на товары из Канады, Оттава будет вынуждена «решительно ответить».

Ранее Трюдо в соцсети X написал, что Канада «чёрта с два станет частью Соединённых Штатов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

