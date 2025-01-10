СМИ: Канада может ввести пошлины почти на все товары из США, включая нефть

«Один из распространяемых внутри (правительственных кругов Канады – ред. НСН) списков включает практически все товары, которые США экспортируют в Канаду», - говорится в сообщении.

По словам чиновников, ответ Канады будет зависеть от того, какие именно пошлины решит ввести Трамп после инаугурации.

Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские керамические и стальные изделия, включая раковины и унитазы, а также апельсиновый сок. В декабре Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами, если страны Европы не нарастят закупки нефти и газа у США, передает «Радиоточка НСН».

