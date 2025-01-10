СМИ: Канада может ввести пошлины почти на все товары из США, включая нефть
Канада рассматривает введение пошлин почти на все товары из Соединенных Штатов, в том числе уран и нефть, в случае, если избранный президент США Дональд Трамп введет обещанные высокие пошлины на канадские товары. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного канадского чиновника.
«Один из распространяемых внутри (правительственных кругов Канады – ред. НСН) списков включает практически все товары, которые США экспортируют в Канаду», - говорится в сообщении.
По словам чиновников, ответ Канады будет зависеть от того, какие именно пошлины решит ввести Трамп после инаугурации.
Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские керамические и стальные изделия, включая раковины и унитазы, а также апельсиновый сок. В декабре Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами, если страны Европы не нарастят закупки нефти и газа у США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru