СМИ: к главе Пентагона вызывали «скорую» без мигалок и сирен
17 января 202406:01
Сотрудник, вызывавший скорую помощь для главы Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина 1 января, просил, чтобы она была без мигалок и сирен, чтобы не привлекать внимания, сообщает ABC со ссылкой на стенограмму звонка.
«Могу я попросить, чтобы машина скорой помощи была без мигалок и сирены? Мы пытаемся оставаться немного скрытными», - заявил позвонивший медикам, отмечает телеканал.
Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru