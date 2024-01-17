СМИ: к главе Пентагона вызывали «скорую» без мигалок и сирен

Сотрудник, вызывавший скорую помощь для главы Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина 1 января, просил, чтобы она была без мигалок и сирен, чтобы не привлекать внимания, сообщает ABC со ссылкой на стенограмму звонка.

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«Могу я попросить, чтобы машина скорой помощи была без мигалок и сирены? Мы пытаемся оставаться немного скрытными», - заявил позвонивший медикам, отмечает телеканал.

Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
ТЕГИ:СШАПентагон

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