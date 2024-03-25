СМИ: Израиль согласился на условия обмена заключенных на пленных

Израиль согласен на предложенные Вашингтоном условия обмена палестинских заключенных на израильских заложников в плену у палестинского движения ХАМАС, сообщает CNN со ссылкой на дипломатический источник.

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В настоящее время ожидается ответа ХАМАС на этот счет. Предложение США предполагает освобождение Израилем около 700 палестинских заключенных в обмен на освобождение 40 израильских заложников.

Ранее Израиль отказался пускать гуманитарные конвои на север сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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