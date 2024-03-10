Байден: Нетаньяху действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит своей стране, чем помогает, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

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По его мнению, глава правительства Израиля настраивает весь мир против Тель-Авива.

«И я считаю, что это большая ошибка», — отметил американский лидер.

Ранее Байден заявил Нетаньяху о необходимости «прийти к Иисусу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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