Байден: Нетаньяху действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает
10 марта 202405:36
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит своей стране, чем помогает, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
По его мнению, глава правительства Израиля настраивает весь мир против Тель-Авива.
«И я считаю, что это большая ошибка», — отметил американский лидер.
Ранее Байден заявил Нетаньяху о необходимости «прийти к Иисусу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru