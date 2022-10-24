СМИ: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с беспилотниками
Израиль не стал поставлять Украине системы противовоздушной обороны, однако негласно передал разведданные для борьбы с беспилотниками РФ. Об этом сообщает The New York Times.
После атак российских беспилотников на объекты на Украине глава МИД страны Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой поставить средства ПВО, напоминает телеканал «360». Министр обороны Израиля Бени Ганц отказал Киеву, заявив, что Иерусалим предоставит только системы раннего предупреждения.
«Украинский чиновник, выступая неофициально, заявил, что Израиль предоставил разведданные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники», — отмечается в материале.
Ранее СМИ сообщили, что Израиль передает Украине базовые разведданные об используемых Россией беспилотниках. Кроме того, частная израильская фирма якобы предоставляет Киеву спутниковые снимки позиций российских войск, пишет Ura.ru.
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