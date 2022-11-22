СМИ: из Twitter увольняют сотрудников отдела продаж
Владелец Twitter, американский бизнесмен Илон Маск увольняет из компании сотрудников отдела продаж, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Очередные увольнения начались 21 ноября. Маск использует сокращения в компании с целью сбалансировать оставшийся персонал.
Сегодня в Twitter насчитывается около 2750 сотрудников, в то время как до приобретения соцсети Маском их было более 7 тысяч.
Ранее Маск заявил, что в скором времени в социальной сети появится возможность писать длинные посты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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