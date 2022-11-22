СМИ: из Twitter увольняют сотрудников отдела продаж

Очередные увольнения начались 21 ноября. Маск использует сокращения в компании с целью сбалансировать оставшийся персонал.

Сегодня в Twitter насчитывается около 2750 сотрудников, в то время как до приобретения соцсети Маском их было более 7 тысяч.

Ранее Маск заявил, что в скором времени в социальной сети появится возможность писать длинные посты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

