СМИ: из Twitter увольняют сотрудников отдела продаж

Владелец Twitter, американский бизнесмен Илон Маск увольняет из компании сотрудников отдела продаж, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В Twitter начались увольнения подрядчиков

Очередные увольнения начались 21 ноября. Маск использует сокращения в компании с целью сбалансировать оставшийся персонал.

Сегодня в Twitter насчитывается около 2750 сотрудников, в то время как до приобретения соцсети Маском их было более 7 тысяч.

Ранее Маск заявил, что в скором времени в социальной сети появится возможность писать длинные посты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Илон МаскСоцсетиTwitter
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