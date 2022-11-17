Собянин принял решение о заключении четырёх инвестконтрактов на производство лекарств в Москве

По условиям контрактов поставщики-инвесторы должны будут в течение двух-четырех лет локализовать на территории Москвы производство 74 лекарственных препаратов (международных непатентованных наименований), включая иммунодепрессанты, противоопухолевые, противовоспалительные, кардиопротективные, гипогликемические и антигистаминные препараты. Правительство Москвы примет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение четырех-пяти лет на общую сумму 17,85 млрд руб.

Таким образом городские власти гарантируют стабильность поставок лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы. Также в городе будет создано четыре новых импортозамещающих высокотехнологичных производства.

С июля 2022 года минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсетных контрактов был снижен с 1 млрд до 100 млн рублей.



