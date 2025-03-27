Дональд Трамп пообещал проверить мессенджер Signal
27 марта 202513:34
Мессенджер Signal может быть «дефектной системой». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, после скандала со случайным добавлением в военный чат редактора The Atlantic, американские власти проведут проверку платформы.
«Нам стоит в этом разобраться. Нам предстоит это выяснить», - указал глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что утечка информации из закрытого чата американских чиновников в мессенджере Signal является «несущественным сбоем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru