Дональд Трамп пообещал проверить мессенджер Signal

Мессенджер Signal может быть «дефектной системой». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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По его словам, после скандала со случайным добавлением в военный чат редактора The Atlantic, американские власти проведут проверку платформы.

«Нам стоит в этом разобраться. Нам предстоит это выяснить», - указал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что утечка информации из закрытого чата американских чиновников в мессенджере Signal является «несущественным сбоем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПроверкаМессенджерыСкандалДональд Трамп

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