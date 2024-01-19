В Пентагоне не смогли назвать дату шефа Остина с «удаленки»

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что не осведомлена относительно сроков возвращения главы Пентагона Ллойда Остина с «удаленки», сообщает «РЕН ТВ».

В Пентагоне прокомментировали несвоевременное извещение о госпитализации Остина

Глава военного ведомства уже выписан из больницы, но продолжит некоторое время работать из дома.

Ранее стало известно, что к главе Пентагона вызывали «скорую» без мигалок и сирен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
ТЕГИ:СШАПентагон

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