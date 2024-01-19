В Пентагоне не смогли назвать дату шефа Остина с «удаленки»
19 января 202402:33
Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что не осведомлена относительно сроков возвращения главы Пентагона Ллойда Остина с «удаленки», сообщает «РЕН ТВ».
Глава военного ведомства уже выписан из больницы, но продолжит некоторое время работать из дома.
Ранее стало известно, что к главе Пентагона вызывали «скорую» без мигалок и сирен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Пентагоне не смогли назвать дату шефа Остина с «удаленки»
- Врач предостерег от употребления алкоголя перед погружением в прорубь
- Нетаньяху заявил, что Израиль устраивает только полная победа над ХАМАС
- СК завел дела о травле детей в истринской школе
- Байден: Вопрос дальнейшей помощи Украине упирается в меньшинство в Конгрессе
- Встроенный ИИ на новых смартфонах Samsung будет бесплатным два года
- В России предложили лишать наград за фейки и дискредитацию ВС РФ
- Международная федерация киберспорта приостановила членство ФКС РФ
- Сенат США одобрил финансирование правительства до начала марта
- Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru