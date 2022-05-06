СМИ: Германия не смогла поставить Украине зенитные установки Gepard
Германия не смогла поставить Украине зенитные установки Gepard из-за нехватки боеприпасов. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на источники в Киеве.
Министр обороны Кристин Ламбрехт 26 апреля анонсировал поставку тяжелого вооружения на Украину, напоминает телеканал «360». Однако восемь дней спустя отправка установок застопорилась: немецкая сторона не получила подходящие боеприпасы.
Отмечается, что снарядов к Gepard не было с конца февраля нынешнего года. Их производит швейцарская компания Oerlikon, однако Берн запретил реэкспортировать вооружение в зону конфликта. В связи с этим поставки боеприпасов сорвались, пишет Газета.ру.
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