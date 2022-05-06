СМИ: Германия не смогла поставить Украине зенитные установки Gepard

Посол Антонов: РФ не угрожает США и их союзникам в Европе

В Израиле сообщили об извинениях Путина за слова Лаврова о Гитлере и евреях

Не менее трёх человек стали жертвами теракта в Израиле в День независимости

Австрия не планирует платить за российский газ в рублях

В Москве сегодня ожидается до 15 °C и без осадков