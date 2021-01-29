СМИ: Евросоюз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать поставки в Великобританию
Евросоюз из-за дефицита вакцин от COVID-19 может заблокировать экспортные поставки препарата в Великобританию, пишет Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.
По данным издания, «война» вакцин была спровоцирована, в частности, компанией AstraZeneca, которая гарантировала поставки препарата в Британию, но откладывает ее передачу Евросоюзу.
В ответ глава ЕС заявил об изучении экстренных мер для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer, 40 миллионов доз которого заказала Британия.
Брюссель уже согласовал механизм предотвращения вывоза вакцины. Как ожидается, таможенные власти Евросоюза будут запрещать экспорт препаратов без соответствующего разрешения.
Ранее Евросоюз потребовал от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca поставить заказанную ранее вакцину от COVID-19 в полном объёме после того, как на минувшей неделе AstraZeneca сообщила, что не сможет поставить заказанные объёмы вакцины до конца марта из-за нехватки производственных мощностей. Согласно контракту, нужно было поставить 400 млн доз вакцины, компания же готова поставить лишь 31 миллион.
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