СМИ: Евросоюз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать поставки в Великобританию

Евросоюз из-за дефицита вакцин от COVID-19 может заблокировать экспортные поставки препарата в Великобританию, пишет Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

По данным издания, «война» вакцин была спровоцирована, в частности, компанией AstraZeneca, которая гарантировала поставки препарата в Британию, но откладывает ее передачу Евросоюзу.

В ответ глава ЕС заявил об изучении экстренных мер для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer, 40 миллионов доз которого заказала Британия.

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Брюссель уже согласовал механизм предотвращения вывоза вакцины. Как ожидается, таможенные власти Евросоюза будут запрещать экспорт препаратов без соответствующего разрешения.

Ранее Евросоюз потребовал от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca поставить заказанную ранее вакцину от COVID-19 в полном объёме после того, как на минувшей неделе AstraZeneca сообщила, что не сможет поставить заказанные объёмы вакцины до конца марта из-за нехватки производственных мощностей. Согласно контракту, нужно было поставить 400 млн доз вакцины, компания же готова поставить лишь 31 миллион.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаВеликобританияЕвросоюз
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