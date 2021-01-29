СМИ: Евросоюз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать поставки в Великобританию

Евросоюз из-за дефицита вакцин от COVID-19 может заблокировать экспортные поставки препарата в Великобританию, пишет Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

По данным издания, «война» вакцин была спровоцирована, в частности, компанией AstraZeneca, которая гарантировала поставки препарата в Британию, но откладывает ее передачу Евросоюзу.

В ответ глава ЕС заявил об изучении экстренных мер для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer, 40 миллионов доз которого заказала Британия.