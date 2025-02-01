СМИ: Европа запросила у США поддержку для миротворческой миссии на Украине
Поддержка США понадобится Европе в вопросе отправки миротворческого контингента на Украину, лидеры европейских стран все больше это понимают. Об этом пишет The Times, ссылаясь на источник в правительстве Великобритании.
«Растет консенсус в отношении того, что... постконфликтное развертывание потребует "поддержки" [президента США] Дональда Трампа и гарантий безопасности», — отмечает газета.
Источник указал, что европейские министры просят Вашингтон предоставить системы ПВО и разведывательные технологии, чтобы обеспечить «воздушное прикрытие». По словам собеседника издания, если США не поддержат инициативу, «идея мертва».
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждать возможность отправки на Украину европейских миротворцев пока рано.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Филадельфии после крушения самолета повреждены несколько домов и машин
- СМИ: Европа запросила у США поддержку для миротворческой миссии на Украине
- Ганчев: Около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем РФ
- Глава Минобрнауки рассказал об увеличении квот для участников СВО в вузах
- Карлсон назвал Зеленского «лакеем западных сил, продавшим свою страну»
- Келлог заявил, что рассчитывает на прогресс по урегулированию на Украине за 100 дней
- В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7
- В американской Филадельфии самолет упал на жилые дома
- Полицейский погиб при задержании преступника в Ярославле
- В Норвегии отпустили задержанное судно с российским экипажем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru