СМИ: Европа запросила у США поддержку для миротворческой миссии на Украине

Поддержка США понадобится Европе в вопросе отправки миротворческого контингента на Украину, лидеры европейских стран все больше это понимают. Об этом пишет The Times, ссылаясь на источник в правительстве Великобритании.

«Растет консенсус в отношении того, что... постконфликтное развертывание потребует "поддержки" [президента США] Дональда Трампа и гарантий безопасности», — отмечает газета.

Источник указал, что европейские министры просят Вашингтон предоставить системы ПВО и разведывательные технологии, чтобы обеспечить «воздушное прикрытие». По словам собеседника издания, если США не поддержат инициативу, «идея мертва».

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждать возможность отправки на Украину европейских миротворцев пока рано.

