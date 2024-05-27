СМИ: ЕС не может нарастить производство снарядов для Украины

Европейские производители взрывчатки не уверены, что смогут нарастить производство, и опасаются, что из-за недостаточного производства взрывчатки в Киев не сможет получить нужное количество снарядов. Европейские производители взрывчатки сократили производство или закрылись с окончанием холодной войны, когда спрос на оружие резко снизился. В настоящее время последний крупный производитель тротила в Евросоюзе базируется в Польше.

Издание подчеркивает, что многие десятилетия производство взрывчатки в Европе не осуществлялось в действительно промышленных масштабах. Постройка завода по производству взрывчатки может занимать от трех до семи лет.

Ранее Минобороны ФРГ попросило направить еще €3,8 млрд на помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

