СМИ: ЕС не может нарастить производство снарядов для Украины
Нехватка взрывчатки мешает Европейскому союзу наращивать производство артиллерийских снарядов и ракет для поставок Украине, сообщает Economist.
Европейские производители взрывчатки не уверены, что смогут нарастить производство, и опасаются, что из-за недостаточного производства взрывчатки в Киев не сможет получить нужное количество снарядов. Европейские производители взрывчатки сократили производство или закрылись с окончанием холодной войны, когда спрос на оружие резко снизился. В настоящее время последний крупный производитель тротила в Евросоюзе базируется в Польше.
Издание подчеркивает, что многие десятилетия производство взрывчатки в Европе не осуществлялось в действительно промышленных масштабах. Постройка завода по производству взрывчатки может занимать от трех до семи лет.
Ранее Минобороны ФРГ попросило направить еще €3,8 млрд на помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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