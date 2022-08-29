СМИ: два человека погибли в столкновениях в «зелёной зоне» Багдада
29 августа 202218:08
Два человека погибли в столкновениях сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра с силовиками в «зелёной зоне» Багдада.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru