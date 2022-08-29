СМИ: два человека погибли в столкновениях в «зелёной зоне» Багдада

Мишустин заявил о продлении антисанкционных мер в экономике В Энергодаре заявили о попадании в крышу спецкорпуса Запорожской АЭС при ударе ВСУ СМИ-иноагент Леонид Гозман задержан в Москве Прения сторон по делу о госизмене Сафронова в Мосгорсуде пройдут во вторник Запуск миссии США к Луне отменён по техническим причинам