СМИ: американские военные по ошибке обстреляли жилые дома в Ираке

Военнослужащие США во время учений по ошибке запустили ракеты в жилые дома в городе Басрма. Об этом сообщает информационный портал Baghdad Today, передает ТАСС.

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По данным источника, шесть ракет попали в жилые дома в одном из районов Басрмы. Силы безопасности Ирака проводят расследование.

Сообщается, что в результате обстрела повреждены 11 домов и автомобиль, есть многочисленные пострадавшие среди мирных жителей.

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ФОТО: Twitter.com
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