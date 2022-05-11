СМИ: американские военные по ошибке обстреляли жилые дома в Ираке
11 мая 202200:21
Военнослужащие США во время учений по ошибке запустили ракеты в жилые дома в городе Басрма. Об этом сообщает информационный портал Baghdad Today, передает ТАСС.
По данным источника, шесть ракет попали в жилые дома в одном из районов Басрмы. Силы безопасности Ирака проводят расследование.
Сообщается, что в результате обстрела повреждены 11 домов и автомобиль, есть многочисленные пострадавшие среди мирных жителей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru