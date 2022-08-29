СМИ: сторонники имама ас-Садра заняли Дворец республик в Багдаде
Сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра заняли Республиканский дворец, где заседает правительство Ирака, сообщает телеканал Al Sumaria.
Из-за этого премьер Ирака Мустафа аль-Казыми отложил заседания иракского кабмина, а также распорядился привести в состояние повышенной боевой готовности силы безопасности.
Кроме того, иракские власти ввели в Багдаде комендантский час, сообщает телеканал Al Jazeera.
Ранее в Багдаде была обстреляна резиденция Мустафы аль-Казыми, по данным иракского МВД, атака на дом премьер-министра была осуществлена с трёх дронов, два из них были сбиты, а третий достиг цели, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+39 658 / сут.
Умерли
384 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+24 890 / сут.
- NASA отложило запуск беспилотной лунной миссии «Артемида-1»
- Мишустин назвал число россиян, которые могут потерять работу в ближайшем квартале
- СМИ: в Москве задержали политика Леонида Гозмана
- СМИ: сторонники имама ас-Садра заняли Дворец республик в Багдаде
- В Коми музыкант скончался после драки с местным чиновником
- Компания Logitech объявила об уходе из России
- ВСУ пробили крышу корпуса Запорожской АЭС, где хранится топливо
- Организатор автопробега «Богатых и успешных» получил 15 суток ареста
- Менеджер Меладзе опроверг информацию об отъезде певца из России
- «Теряет дивиденды»: Почему Турция подняла плату за проход через Босфор и Дарданеллы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru