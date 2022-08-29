СМИ: сторонники имама ас-Садра заняли Дворец республик в Багдаде

Сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра заняли Республиканский дворец, где заседает правительство Ирака, сообщает телеканал Al Sumaria.

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Из-за этого премьер Ирака Мустафа аль-Казыми отложил заседания иракского кабмина, а также распорядился привести в состояние повышенной боевой готовности силы безопасности.

Кроме того, иракские власти ввели в Багдаде комендантский час, сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее в Багдаде была обстреляна резиденция Мустафы аль-Казыми, по данным иракского МВД, атака на дом премьер-министра была осуществлена с трёх дронов, два из них были сбиты, а третий достиг цели, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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