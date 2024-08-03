СМИ: Десять палестинцев погибли при обстреле школы на северо-западе города Газы
Десять палестинцев погибли и еще несколько пострадали в результате израильского обстрела школы на северо-западе города Газы, где укрывались мирные жители, сообщил телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на спасателей.
Армия Израиля утверждает, что до удара, нанесенного высокоточным боеприпасом, была проведена разведка «для снижения риска причинения вреда гражданским».
Ранее стало известно, что США направляют на Ближний Восток дополнительные корабли и самолеты для защиты Израиля и повышают готовность к развертыванию сил противоракетной обороны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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