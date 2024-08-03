СМИ: Десять палестинцев погибли при обстреле школы на северо-западе города Газы

Десять палестинцев погибли и еще несколько пострадали в результате израильского обстрела школы на северо-западе города Газы, где укрывались мирные жители, сообщил телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на спасателей.

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Армия Израиля утверждает, что до удара, нанесенного высокоточным боеприпасом, была проведена разведка «для снижения риска причинения вреда гражданским».

Ранее стало известно, что США направляют на Ближний Восток дополнительные корабли и самолеты для защиты Израиля и повышают готовность к развертыванию сил противоракетной обороны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПогибшиеПалестинаИзраильСектор Газа

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