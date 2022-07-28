СМИ: бывшие демократы и республиканцы создадут в США третью партию

По данным агентства, она должна привлечь избирателей, встревоженных «дисфункциональной двухпартийной системой» страны. Партия под названием Forward будет сформирована путем слияния трех политических сил: движения Renew America Movement, партии Forward Party (основана экс-кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом), и организации Serve America Movement.

Сопредседателями новой партии первоначально станут Эндрю Янг и экс-губернатор штата Нью-Джерси от Республиканской партии Кристин Уитман.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение относительно своего участия в выборах главы государства 2024 года. Политик думает, когда об этом объявить.

