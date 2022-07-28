СМИ: бывшие демократы и республиканцы создадут в США третью партию
Бывшие члены Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов намерены создать третью в стране партию, о чем уже объявлено, сообщает Reuters.
По данным агентства, она должна привлечь избирателей, встревоженных «дисфункциональной двухпартийной системой» страны. Партия под названием Forward будет сформирована путем слияния трех политических сил: движения Renew America Movement, партии Forward Party (основана экс-кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом), и организации Serve America Movement.
Сопредседателями новой партии первоначально станут Эндрю Янг и экс-губернатор штата Нью-Джерси от Республиканской партии Кристин Уитман.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение относительно своего участия в выборах главы государства 2024 года. Политик думает, когда об этом объявить.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- СМИ сообщили об отказе Египта от покупки 240 тысяч тонн украинской пшеницы
- СМИ: бывшие демократы и республиканцы создадут в США третью партию
- СМИ: Киев лишился «лучшего друга» из-за отставки Джонсона
- Российские силовики задержали в Херсоне украинских агентов, корректирующих огонь ВСУ
- Стало известно, как отличить коронавирус от летних инфекций
- Ким Чен Ын: КНДР готова мобилизовать силы ядерного сдерживания
- Белый дом: Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань
- СМИ: Европа угодила в свою же ловушку из-за угроз ввести эмбарго на российский газ
- Раскрыто условие, при котором доллар подорожает до 85 рублей
- В ФРГ призвали задействовать «Северный поток – 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru