СМИ: бывшие демократы и республиканцы создадут в США третью партию

Бывшие члены Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов намерены создать третью в стране партию, о чем уже объявлено, сообщает Reuters.

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По данным агентства, она должна привлечь избирателей, встревоженных «дисфункциональной двухпартийной системой» страны. Партия под названием Forward будет сформирована путем слияния трех политических сил: движения Renew America Movement, партии Forward Party (основана экс-кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом), и организации Serve America Movement.

Сопредседателями новой партии первоначально станут Эндрю Янг и экс-губернатор штата Нью-Джерси от Республиканской партии Кристин Уитман.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение относительно своего участия в выборах главы государства 2024 года. Политик думает, когда об этом объявить.

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:ПартииСША
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